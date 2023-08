OM : Pierre-Emerick Aubameyang raconte sa traversée du désert

La suite après cette publicité

Ce jeudi, c’était jour de conférence de presse à l’Olympique de Marseille. Étaient attendus à l’Orange Vélodrome, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Le tout accompagné de Javier Ribalta, le directeur du football, et de Pablo Longoria, le président du club, tout sourire. Le milieu de terrain est passé en premier et l’attaquant en second.

Évidemment, il a été question de son intégration, mais aussi de sa dernière saison, qui est probablement la plus ratée. C’était du côté de Chelsea. Après une belle période du côté du FC Barcelone, il s’est donc retrouvé chez les Blues, mais il n’a pas marqué et il a vraiment trop peu joué. Il s’en est expliqué.

« Ça a été une année plutôt difficile d’abord dans la vie personnelle. Quand on a un parent qui a passé une année à l’hôpital, derrière ça ne s’est pas bien passé à Chelsea. Je crois qu’il faut rester positif. Il est en bonne santé, c’est le plus important. Il était là hier, ça m’a touché. Physiquement j’ai encore un peu de temps devant moi parce que je n’ai pas beaucoup joué. Je me donne à fond, je sais que ça va arriver », a-t-il commencé par expliquer.

Mais il sait à peu près pour quelles raisons cela ne s’est pas bien placé : « je pense qu’il y a une différence entre le fait d’être arrivé à Barcelone et accueilli comme je l’ai été. Chelsea c’était différent. C’est Tuchel qui m’amène et il se fait virer une semaine après. Il y a eu d’autres soucis qui ne sont pas de mon ressort et là, j’ai plus trop joué ».

Mais, tout au long de cette conférence de presse, il a été question de sa vitesse. Et vu son âge (34 ans), la question se pose légitimement. « J’étais sûr que j’aurais droit à ça. Pour vous rassurer, je me sens bien avant tout. Anecdote. J’ai le record de vitesse l’année passée avec Chelsea, 36 kilomètres-heure, donc ça va à ce niveau-là », a-t-il expliqué en riant. Une chose est sûre, Auba est prêt et surtout déterminé.