PSG-OM : Roberto De Zerbi répond à Luis Enrique

Si le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions, le club de la capitale a reconnu que l’Olympique de Marseille lui a été supérieur ce jeudi soir. Luis Enrique a même envoyé un sacré compliment à son homologue phocéen, Roberto De Zerbi. «Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique, c’est un très bon coach.»

Interrogé à son tour, l’Italien a rendu la pareille à l’Espagnol. « Luis Enrique est un grand coach, je reconnais qu’ils sont la meilleure équipe d’Europe. Ça me fait plaisir qu’il ait reconnu qu’on était meilleur. Il reste une icône, comme Guardiola. Il est parmi les trois meilleurs coaches du monde », a déclaré l’Italien au micro de Ligue 1+.