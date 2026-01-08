Menu Rechercher
Commenter 36
Trophée des Champions

PSG-OM : Roberto De Zerbi répond à Luis Enrique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Si le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions, le club de la capitale a reconnu que l’Olympique de Marseille lui a été supérieur ce jeudi soir. Luis Enrique a même envoyé un sacré compliment à son homologue phocéen, Roberto De Zerbi. «Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique, c’est un très bon coach.»

La suite après cette publicité

Interrogé à son tour, l’Italien a rendu la pareille à l’Espagnol. « Luis Enrique est un grand coach, je reconnais qu’ils sont la meilleure équipe d’Europe. Ça me fait plaisir qu’il ait reconnu qu’on était meilleur. Il reste une icône, comme Guardiola. Il est parmi les trois meilleurs coaches du monde », a déclaré l’Italien au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille
Luis Enrique
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Luis Enrique Luis Enrique
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier