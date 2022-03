Guerre en Ukraine : le coach des féminines du PSG se lâche sur Vladimir Poutine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, nombreux sont les sportifs russes, ukrainiens ou autres à se prononcer contre l’offensive russe menée par Vladimir Poutine. Ce jeudi, c’est au tour du coach des féminines du Paris Saint-Germain, Didier Ollé-Nicolle d’exprimer son point de vue. Ému en repensant au déplacement des Parisiennes à Kharkiv en décembre dernier (phase de poules de la ligue des Champions), DON n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Poutine.

« Des enfants, des femmes, des civils qui sont sous les bombes, qui souffrent, qui meurent alors qu’on y était. (…) Je trouve que c’est trop affreux et trop dégueulasse. Donc j’aime en ce moment les sportifs qui l’ouvrent, qui montent au créneau et qui appellent tout le monde à se révolter. Et puis à faire disparaître ce mec (Poutine, ndlr). (…) C’est surtout aux Ukrainiens qu’on pense. En tout cas moi je prends fait et cause pour eux et je n’ai pas peur de dire que je hais Poutine », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Parisien.