OM : Villas-Boas toujours l'homme de la situation selon Basile Boli

Dans un entretien publié sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, l'ancienne gloire phocéenne a pris d'André Villas-Boas et de sa méthode. «Il a apporté aux joueurs une forme de responsabilité. Il y a une ambiance, une connivence saine entre les joueurs. Je lui ai parlé tout à l’heure, malgré les défaites que nous avons connues, il y a toujours ce fil qu’il entretient avec les joueurs pour parvenir au but qu’ils se sont fixés (…) Il y a un échange fraternel.»

Depuis son arrivée à l'OM, le technicien portugais est reconnu pour sa proximité avec les joueurs, notamment Jordan Amavi qu'il a totalement relancé la saison dernière. Malgré une mauvaise passe depuis la défaite face à Rennes le 16 décembre dernier, les Olympiens restent dans la course à la Ligue des Champions avec leurs deux matches de retard. Pour espérer suivre la cadence du trio de tête Lyon-Lille-Paris, il faudra retrouver la victoire face à Montpellier mercredi prochain. En fin de contrat en juin, on ne sait toujours pas si AVB sera toujours le coach de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il a récemment déclaré ne pas vouloir se précipiter et attendre une proposition de ses dirigeants.