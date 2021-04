Strasbourg et Lorient se renseignent sur Babacar Diop

Arrivé en provenance de Mauritanie du côté du Stade Tunisien en automne dernier, Babacar Diop a mis quelques semaines à s'adapter à son nouvel environnement. Mais depuis février dernier et un match de première division face à l'US Monastir, le milieu défensif de 22 ans s'est imposé dans le onze titulaire du stade Tunisien, actuel 10e du championnat local.

Ce beau bébé de 1m86 pour 79 kg, international U23 de Mauritanie mais qui rêve de jouer pour le Sénégal, est dur sur l'homme et impressionnant dans les duels. Son ascension express impressionne déjà en Tunisie et même au-delà des frontières puisque le Sporting Braga, Lorient et le Racing Club de Strasbourg Alsace ont pris quelques renseignements à son sujet. De même que l'Esperance Tunis qui va devoir batailler ferme puisque la volonté du joueur est de rejoindre rapidement l'Europe. A suivre.