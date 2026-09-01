Mercato : le PSG a tenté un dernier coup en attaque

Le Paris Saint-Germain en a terminé avec son mercato, dans le sens des arrivées selon RMC Sport. Le média dévoile que le club de la capitale a quand même tenté un dernier coup avec un joueur offensif, mais l’opération ne se fera pas.

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Cet été, les Rouge et Bleu auront donc dépensé 152 M€ pour faire venir Maghnes Akliouche, Mika Godts, Ferran Torres, Lucas Digne et Alessandro Longoni. En revanche, la porte reste ouverte concernant les départs de certains indésirables.