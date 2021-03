Belgique : Roberto Martinez confirme avoir parlé avec Truffert

Hier, nous apprenions que Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, essayait de convaincre Adrien Truffert (19 ans) de jouer avec la Belgique, alors que le latéral du Stade Rennais évolue actuellement avec l’Équipe de France espoirs. Aujourd’hui, l’ancien entraîneur d’Everton confirme à la Dernière Heure avoir en effet discuté avec le natif d’Anvers, discussion qu’il considère comme une simple prise d’informations

«Oui, j’ai suivi Truffert et j’ai parlé avec lui, mais pas encore de façon concrète. Il s’agissait plus d’une prise d’informations. Ce n’est qu’une première étape. S’il fera partie de ma sélection du mois de mars ? Je crois que ce sera trop tôt», comme il a expliqué à la Dernière Heure. Adrien Truffert est donc bel et bien convoité par la fédération belge.