Liga
FC Barcelone - Getafe : les compositions officielles
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@Maxppp
Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Getafe ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 8ème journée de Liga. Les Blaugranas s’organisent en 4-3-3 avec Joan Garcia dans les buts. En défense on retrouve Koundé et Xavi Espart sur les côtés, et Gerard Martin qui est associé à Eric Garcia dans l’axe. Olmo, Rodrigo et Gavi sont placés au milieu de terrain. Gabriel Jesus sera accompagné de Lamine Yamal et Gordon en attaque.
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Les Azulones vont évoluer en 5-4-1 avec Soria aux cages. La défense est composée de Femenia, Djené, Gudelj, Romero et Mojica. Au milieu on retrouve, Andres Garcia, Serrano, Mario Martin et Terrats. Azon sera seul à la pointe de l’attaque de Getafe.
Les compositions
FC Barcelone :
4-3-3
Getafe :
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