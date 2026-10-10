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Liga

FC Barcelone - Getafe : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone 2-0 Getafe

Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Getafe ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 8ème journée de Liga. Les Blaugranas s’organisent en 4-3-3 avec Joan Garcia dans les buts. En défense on retrouve Koundé et Xavi Espart sur les côtés, et Gerard Martin qui est associé à Eric Garcia dans l’axe. Olmo, Rodrigo et Gavi sont placés au milieu de terrain. Gabriel Jesus sera accompagné de Lamine Yamal et Gordon en attaque.

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Les Azulones vont évoluer en 5-4-1 avec Soria aux cages. La défense est composée de Femenia, Djené, Gudelj, Romero et Mojica. Au milieu on retrouve, Andres Garcia, Serrano, Mario Martin et Terrats. Azon sera seul à la pointe de l’attaque de Getafe.

Les compositions

FC Barcelone :

Barcelone

4-3-3
Officielle

Getafe :

Getafe

5-4-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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