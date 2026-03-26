La LFP s’en prend plein la tête après le report de Lens-PSG

La Ligue de Football Professionnel a autant les oreilles qui sifflent que les médecins du Real Madrid, accusés d’incompétence pour s’être visiblement trompés de genou au moment de soigner Kylian Mbappé. Et il a fallu faire fort pour rivaliser avec eux. Ce jeudi, l’instance dirigeante du football français dirigée par Vincent Labrune savait qu’elle endosserait quoiqu’il arrive le rôle du méchant de l’histoire. Il est vrai que sa position était tout sauf confortable puisqu’elle a dû trancher entre le Paris Saint-Germain, qui a demandé le report de son match face au Racing Club de Lens pour préparer au mieux son 1/4 de finale de Champions League face à Liverpool, et les Nordistes, qui ne souhaitaient pas toucher à leur calendrier pour éviter d’enchaîner 3 matches en 8 jours. Réuni ce jeudi matin, le conseil d’administration de la LFP a finalement penché en faveur des champions de France et d’Europe.

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Le CA de la LFP vote Paris

« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », peut-on lire sur le communiqué de presse.

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Une décision qui fait forcément le bonheur de Paris, qui était dans son droit en faisant une telle demande puisque le règlement de la LFP l’autorise. Plus au nord, on est forcément très déçu après cette décision qui fausse l’équité sportive et qui fait passer la Ligue 1 derrière les intérêts des Parisiens. Les deux positions s’entendent et se comprennent. C’est finalement la LFP qui est pointée du doigt pour autoriser une telle pratique, qui n’existe pas forcément dans d’autres grands championnats européens. En France, cette annonce a provoqué un tollé. «RC Lens - PSG : la Ligue reporte le match, fin de saison infernale pour les Lensois», titre La Voix du Nord qui a ajouté : «l’intérêt du PSG est donc supérieur à celui de la Ligue 1. C’est la conclusion que l’on peut tirer de la décision de la LFP d’aller dans le sens de la demande du Paris-Saint-Germain de reporter sa rencontre entre les deux dernières journées de championnat.»

La presse française enrage

France Bleu Haut-de-France est aussi remonté. «Le match entre Lens et le Paris Saint-Germain n’a pas encore eu lieu, mais les dirigeants lensois ont l’impression que le PSG a déjà gagné une mi-temps (…) Lens se retrouve donc avec deux semaines sans le moindre match entre le 4 et le 19 avril, mais devra en enchaîner quatre sur les 13 derniers jours de sa saison s’il atteint la finale de la Coupe de France. Le RCL joue en demi-finale contre Toulouse le 21 avril.» Idem pour 20 Minutes. «On ne peut pas dire qu’on soit surpris, mais quand même, voir la décision entérinée de la sorte a de quoi foutre en rogne. Pour Lens, pour l’idée que l’on se fait d’une course au titre, et pour l’image du foot français tout court, en réalité. La rencontre entre le Racing et le PSG, point culminant d’une magnifique saison de Ligue 1 jusque-là, ne se jouera donc pas le samedi 11 avril, a tranché ce jeudi la LFP (…) Il y a tant à dire au moment de commenter cet arbitrage que l’on ne sait pas bien par où commencer.»

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20 Minutes ajoute : «par la LFP qui se tire une balle dans le pied, peut-être ? Car au-delà du cas des Lensois, l’organe gouvernant le football français manque terriblement de respect envers sa propre compétition (…) De leur côté, les Lensois peuvent s’estimer lésés par cette décision, eux qui joueront leur saison avec un enchaînement de trois matchs en une semaine (Nantes, PSG et Lyon), après une pause forcée de 15 jours (…) A la rigueur, l’argument du « tout pour Paris » dans sa quête de sa première Ligue des Champions, la saison dernière, pouvait s’entendre. Mais maintenant que les Parisiens ont remporté cette compétition dont ils rêvaient tant, cet arrangement tacite ne vaut plus (…) Au final, cette décision est regrettable pour tout le monde, sauf le PSG évidemment. Le match décisif du sprint final va être en grande partie vidé de sa substance. Encore une belle pub pour le football français.»

L’Angleterre est amère

Président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand a commenté ce choix qui désavantage Lens. «Ce choc, c’est maintenant le match le plus important de la saison en championnat pour les deux clubs. Et pourtant, la LFP a décidé de ne pas entendre de la position du RC Lens, qui avait pourtant fait valoir des arguments sportifs sérieux : deux semaines sans match, puis trois rencontres en huit jours à enchaîner. Le RC Lens a eu raison de tenir bon. Il défendait non pas ses seuls intérêts, mais un principe fondamental : l’équité sportive. Notre championnat méritait mieux. Les supporters méritaient mieux. Le football méritait mieux.» Les Nordistes vont devoir faire avec. A moins qu’ils ne décident de boycotter, comme l’a laissé entendre avec humour Mamadou Sangaré sur ses réseaux sociaux. En attendant la réaction officielle du RCL, cette décision ne passe pas non plus à l’étranger.

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En Angleterre, où le PSG va affronter Liverpool en C1, on est amer. C’est le cas du Liverpool Echo. «Le match du PSG est reporté après une vive polémique, Liverpool encaisse un revers en Ligue des Champions (…) Liverpool affrontera le Paris Saint-Germain en quart de finale aller-retour de la Ligue des Champions le mois prochain, mais le club français ne disputera aucun match de Ligue 1 entre ces deux rencontres. Cela signifie que le PSG, qui compte un point d’avance sur Lens, deuxième du classement de la Ligue 1, bénéficiera de six jours de repos entre le match aller, le mercredi 8 avril, et le match retour, le mardi 14 avril. Liverpool, de son côté, accueillera Fulham à Anfield en Premier League le samedi 11 avril à 17h30 et ne pourra pas bénéficier d’un peu de repos entre les deux matches de Ligue des champions.» En Espagne, c’est aussi la soupe à la grimace.

L’Espagne évoque une injustice

Marca a été le premier à tacler. «C’était officieux… et maintenant c’est officiel. Le conseil d’administration de la LFP a approuvé le report du match entre Lens et le Paris Saint-Germain, rencontre qui pourrait décider du titre de Ligue 1. Cela n’a pas eu beaucoup d’importance. La Ligue 1, comme elle le fait depuis un certain temps, a privilégié le fait de donner au PSG plus de temps pour préparer le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool à Anfield (…) Les matches devront désormais être joués entre les journées 33 (9 mai) et 34 (16 mai) de Ligue 1. Exactement ce que Lens voulait éviter.» De son côté, AS, qui a titré «séisme en France, au-dessus de Lens-PSG,» s’est aussi indigné. Le conseil d’administration de la LFP a confirmé le report du match entre les deux équipes, prévu le 11 avril. Cette décision crée un précédent très dangereux et a déjà suscité la polémique en France.

Report de Lens-PSG : la LFP a-t-elle pris la bonne décision ? OUI, il faut absolument protéger nos clubs français en Coupe d'Europe NON, c'est un scandale absolu pour l'équité de la Ligue 1 Partage ta réponse Génération de l'image en cours

AS poursuit : «pour la première fois depuis plusieurs années, la Ligue 1 promet d’être palpitante jusqu’au bout, et le match entre Lens et le PSG, premier contre deuxième, pourrait encore réduire l’écart entre les deux équipes (…) Cette annonce crée également un désavantage injuste pour les autres équipes engagées en Ligue des champions. Dans les 5 grands championnats européens, aucune situation similaire ne s’est présentée cette saison pour les clubs participant à la plus prestigieuse compétition européenne. Liverpool affrontera Fulham le 11 avril et bénéficiera de moins de jours de repos que le PSG avant le match retour de son quart de finale de Ligue des champions (…) Lens se sent profondément lésé car la rencontre face aux champions d’Europe représentait sa dernière chance de réaliser l’impossible rêve de remporter la Ligue 1. La décision du Conseil d’administration est irrévocable.» La LFP, qui penche généralement en faveur des clubs engagés en Europe lorsqu’une telle demande est formulée, est cette fois-ci dans de beaux draps. Il y aura un avant et un après, c’est une certitude.