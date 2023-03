AC Milan : Mike Maignan va être gâté

La suite après cette publicité

Chez les Bleus, le grand gagnant de cette trêve internationale s’appelle Mike Maignan. L’ancien gardien du LOSC a été l’un des grands artisans de la victoire face à l’Irlande en sortant une parade phénoménale en toute fin de rencontre, s’envolant sur la droite pour neutraliser la tête de l’Irlandais Collins. Une nouvelle bonne habitude pour lui, quand on sait qu’il a également gardé ses cages inviolées face aux Pays-Bas en faisant un double arrêt sur le pénalty de Memphis Depay dans le temps additionnel de la deuxième période. Ses performances avec l’Equipe de France n’ont d’ailleurs pas échappé à son club, l’AC Milan. Acheté en 2021 pour environ 15 millions d’euros à Lille, Mike Maignan pourrait voir son prix s’envoler en cas de départ après ses très bonnes prestations aussi bien avec le club milanais que les Bleus. Il faut dire que le gardien tricolore a suscité l’intérêt des plus grands clubs européens qui seraient prêts à lui offrir bien plus que les 2,8 millions nets qu’il touche actuellement par saison avec l’AC Milan et ce jusqu’à la fin de son contrat en juin 2026.

Néanmoins, le Corriere della Sera affirme dans son édition du jour que les proches de Mike Maignan auraient confirmer la volonté du gardien tricolore de rester encore en Lombardie où il s’épanouit complètement dans une ville qu’il apprécie, comme il l’aurait fait savoir aux dirigeants milanais ces dernières semaines. Le portier de 27 ans considèrerait donc l’AC Milan sur la durée, toujours selon le média italien. Une anecdote montre d’ailleurs son investissement et son nouveau rôle de leader du club milanais. Le journal italien rapporte qu’il y a quelque temps, Mike Maignan a donné des gants à tous les gardiens de but de l’académie des jeunes, à partir des poussins jusqu’au plus âgés : une anecdote qui montre qu’il est aujourd’hui un point de référence dans l’environnement du club milanais. Pour l’instant, l’AC Milan, qui le considère comme intransférable, peut souffler, le portier français n’ayant pas de clause de résiliation dans son contrat. Mais une prolongation serait à l’ordre du jour afin de s’assurer de sa fidélité le plus longtemps possible. Affaire à suivre donc.

À lire

AC Milan : accord pour la prolongation d’Olivier Giroud