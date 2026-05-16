OM : Mason Greenwood récompensé par ses supporters

Si l’OM est bousculé par de nombreux tremblements de terre ces dernières semaines, Mason Greenwood est tout de même sorti du lot, sauvant les siens à plusieurs reprises. Auteur de 26 buts et 10 passes décisives en 46 matchs cette saison, l’attaquant anglais a essayé de sortir son club de la faillite en empilant les prestations convaincantes. Par ailleurs, ses supporters viennent de le récompenser.

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En effet, le numéro 10 a été élu "Marseillais of the Year PUMA 25/26" par les fans olympiens. Une distinction qui semble méritée à la vue de son exercice 2025-2026. Efficace, tranchant, ayant un rôle majeur au bord de la Méditerranée, le buteur a été un leader. Ce dimanche à 21h00, l’actuel sixième du championnat accueille le Stade Rennais et Greenwood pourrait de nouveau briller dans son jardin.