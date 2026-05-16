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OM : Mason Greenwood récompensé par ses supporters

Par Tom Courel
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp

Si l’OM est bousculé par de nombreux tremblements de terre ces dernières semaines, Mason Greenwood est tout de même sorti du lot, sauvant les siens à plusieurs reprises. Auteur de 26 buts et 10 passes décisives en 46 matchs cette saison, l’attaquant anglais a essayé de sortir son club de la faillite en empilant les prestations convaincantes. Par ailleurs, ses supporters viennent de le récompenser.

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Olympique de Marseille
𝐀𝐌𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐖𝐎𝐎𝐃 🐐🔥

26 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, notre numéro 🔟 a régalé tout au long de la saison, vous l’avez donc élu 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗣𝗨𝗠𝗔 25/26 🐆✨
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En effet, le numéro 10 a été élu "Marseillais of the Year PUMA 25/26" par les fans olympiens. Une distinction qui semble méritée à la vue de son exercice 2025-2026. Efficace, tranchant, ayant un rôle majeur au bord de la Méditerranée, le buteur a été un leader. Ce dimanche à 21h00, l’actuel sixième du championnat accueille le Stade Rennais et Greenwood pourrait de nouveau briller dans son jardin.

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