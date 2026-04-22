Un journaliste espagnol réclame la vente de Kylian Mbappé

La fin de saison du numéro 10 envoie des signaux très inquiétants pour de nombreuses personnes en Espagne. En effet, Kylian Mbappé a passé une nouvelle soirée contrastée hier contre Alavès en Liga. Celui-ci a marqué, mais a été copieusement sifflé par son public, ce qui signifie une forte frustration de la part des supporters. Et s’il devient un être plus détestable qu’admirable au pays, les journalistes ibériques prennent le temps de tacler la star de la capitale espagnole ces derniers temps.

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Le journaliste Anton Meana, de la radio Cadena SER, a même évoqué le départ du joueur de 27 ans avec une punchline osée. « S’il arrive une offre de 200 millions pour Mbappé, je le vends » a-t-il indiqué. Auteur de son 41e but contre les Basques mardi soir, Mbappé reste tout de même un des joueurs les plus critiqués à la Casa Blanca et l’encre n’a pas fini de couler à son sujet…