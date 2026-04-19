OM : Pascal Dupraz allume complètement Habib Beye

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a connu une défaite sur la pelouse de Lorient (0-2) qui a fait couler beaucoup d’encre. Outre la sortie remarquée de Medhi Benatia qui a fait du bruit, Habib Beye est également au centre des débats. Le coach sénégalais est pointé du doigt pour les récentes contre-performances de son équipe. Sur RMC, l’ancien entraîneur Pascal Dupraz n’a pas été tendre du tout concernant Beye et ses débuts à l’OM.

La suite après cette publicité

« De son jeu, on ne voit rien, pourtant il nous explique les choses. Il nous les explique tellement que je ne comprends rien du tout. C’est peut-être le football contemporain. Les demi-espaces, les box, les compositions hybrides, bon hybride apparemment, ça ne dure pas beaucoup de kilomètres hein. Mets nous un peu de diesel, un peu d’essence. Parle nous vrai et mets une équipe qui rentre dans l’équipe adverse et montre sa supériorité. Je suis désolé de parler d’un confrère comme ça, c’est fatiguant. Mais lorsqu’il était consultant, il ne manquait pas de fracasser les entraîneurs français qui étaient si fébriles, si peureux et sans idées. Bah maintenant il est là, au milieu, et depuis qu’il est là, il a perdu 4 matches, il en a gagné 4. Il a régressé par rapport à son prédécesseur qui avait fait 56% de victoires en Ligue 1 dans son mandat. »