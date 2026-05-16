Real Madrid : la sortie cash d’Alvaro Arbeloa sur sa relation avec Kylian Mbappé

«Arbeloa m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe, je dois l’accepter». Voici ce que déclarait Kylian Mbappé quelques minutes après la victoire du Real Madrid face au Real Oviedo (2-0). Laissé sur le banc avant d’entrer en jeu pour les vingt dernières minutes, le buteur madrilène ne semblait pas digérer le choix de son entraîneur. Une sortie qui n’a pas manqué d’enflammer la capitale espagnole.

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Une nouvelle fois sous le feu des critiques, Mbappé est-il, à l’heure où nous écrivons ces lignes, en froid avec son coach ? Ce samedi, en conférence de presse, Alvaro Arbeloa a tenu à mettre les choses au clair alors que les Merengues s’apprêtent à défier le Séville FC. «Je viens de le voir. Je comprends que ces choses peuvent faire la une. On avait déjà parlé de tout ce qu’il a dit, donc je le prends plus naturellement. Je comprends ce que ressentent les joueurs quand ils ne jouent pas», a ainsi rappelé celui qui s’apprête à quitter ses fonctions. Relancé, Arbeloa - qui devrait être remplacé par José Mourinho - a même détaillé ce nouvel épisode.

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Un non-événement pour Arbeloa

«Kylian n’était pas content l’autre jour, et j’aime ça. Pour moi, c’est beaucoup plus normal que ce qu’on en a dépeint. Le mieux aurait été qu’il joue un peu en seconde mi-temps, peut-être qu’en l’absence du match de demain, la situation aurait été différente. Mais c’est tout. Je vois ce qui s’est passé ces derniers jours comme parfaitement normal. Ma relation avec Mbappé reste la même». Serein face aux journalistes et assurant que tout allait bien avec le capitaine des Bleus, l’Espagnol de 43 ans a finalement conclu son intervention en adressant un petit rappel à son vestiaire…

«Chaque fois que je parle avec les joueurs, je n’ai pas peur qu’ils puissent discuter de nos conversations. Quand nous parlons en privé, je préfère que ça reste privé, mais je n’ai rien contre le fait que ce soit discuté. Je lui ai parlé avant le match, et comme je vous l’ai dit à ce moment-là, il n’y avait aucun problème». Reste à savoir si ces déclarations visent à apaiser un vestiaire sous haute tension ou témoignent réellement d’une relation saine entre Arbeloa et Mbappé…