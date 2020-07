Saint-Étienne : Denis Bouanga évoque son avenir

Denis Bouanga ne manque pas de courtisans ces dernières semaines. Auteur d’une saison satisfaisante sur le plan statistique (10 buts, 3 passes décisives, en 26 matches de Ligue 1 disputés ), l’ancien attaquant du Nîmes Olympique ne sait toujours pas de quoi son futur sera fait. Dans un entretien accordé au Progès, le natif du Mans a tenu à calmer le jeu alors que son équipe dispute ce soir la finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.

«Peut être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant je me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 23 août, on débutait le championnat à Marseille.» Les supporters stéphanois peuvent être rassurés, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2023 n’a pas l’intention de partir de si tôt. À moins qu’une offre venue d’ailleurs ne vienne compromettre les plans de ce dernier...