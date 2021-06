EdF : Adrien Rabiot évoque le niveau de la Serie A

La suite après cette publicité

En quittant le Paris Saint-Germain en 2019, Adrien Rabiot a choisi de relever le challenge de la Juventus et de découvrir la Serie A. Un championnat qui ne recueille pas forcément tous les suffrages chez les joueurs français. Cela n'a pas empêché l'ancien gardien du LOSC Mike Maignan de rallier l'AC Milan récemment. Interrogé en conférence de presse sur le niveau de la Serie A, Adrien Rabiot s'est montré plutôt élogieux.

« C'est un championnat sous-coté. On apprend beaucoup, on peut pas mal y évoluer quand on est étranger. Il y a d'autres clubs où on travaille bien, c'est pour ça que par la suite il y aura d'autres Français en Italie, » confie ainsi le milieu français. Des propos qui pourraient intéresser Olivier Giroud à l'avenir malgré sa prolongation à Chelsea...