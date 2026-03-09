Real Madrid : les révélations délirantes de Cyril Hanouna sur Kylian Mbappé

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est out. Traînant une blessure au genou depuis des mois, l’attaquant français s’est mis au repos et ne joue plus avec le Real Madrid afin de se soigner comme il le faut. Après un passage à Paris pour se ressourcer, l’ancien du PSG a fait son retour à Madrid ces dernières heures. Annoncé proche d’un come-back, certaines publications espagnoles expliquaient que Mbappé pourrait être là pour le retour face à Manchester City en Ligue des Champions. Une utopie tant l’entorse au genou du joueur formé à Monaco semble prendre du temps à se soigner correctement. Et alors que Mbappé commence à avoir peur pour la Coupe du monde selon de nombreuses sources ibériques, c’est au tour de…Cyril Hanouna de tirer la sonnette d’alarme ce lundi.

L’animateur télé controversé s’est exprimé dans son émission quotidienne sur W9 et a expliqué que Mbappé ne devra plus jouer de la saison pour participer au Mondial : «Mbappé est venu à Paris pour avoir un autre avis. Kylian Mbappé, les informations que j’ai, c’est que son genou, c’est compliqué. Plus compliqué que prévu. Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du monde. Son genou est à un tiers cuit. Le seul moyen pour jouer la Coupe du monde, c’est d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Les ligaments sont touchés, je vous le dis. J’ai eu des infos d’une source médicale. Où il arrête de jouer et il fait du renforcement à fond. S’il rejoue, c’est terminé : pas de Coupe du monde pour Mbappé. Il va falloir qu’il se mette d’accord avec le Real Madrid.» Des informations inquiétantes et qui sont à prendre avec des pincettes.