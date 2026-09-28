Ligue des Nations : la France s’impose in extremis en Belgique grâce à Michael Olise

Vainqueur de la Turquie aux forceps à Izmit (1-0), l’équipe de France avait l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire consécutive ce soir en Belgique. L’objectif des hommes de Zinedine Zidane était simple : s’imposer à Bruxelles afin de prendre seuls les commandes du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant les Diables Rouges. Pour ce faire, le nouveau patron des Bleus avait décidé de procéder à plusieurs changements. Outre l’absence forcée de Kylian Mbappé (hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche) pour les trois prochains matches, Zidane avait choisi de maintenir son 4-3-3, mais avec pas moins de neuf changements. Seuls Mike Maignan et Maxence Lacroix ont conservé leur place. Pour le reste, Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet et Andy Diouf, remplaçaient respectivement Jules Koundé, Dayot Upamecano et Adrien Truffert. Un cran au-dessus, Zidane misait sur un milieu de terrain inédit et composé de Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga et de Maghnes Akliouche. Enfin, Désiré Doué et Bradley Barcola épaulaient le petit nouveau Estéban Lepaul en attaque. Un onze de départ quasiment tout neuf qui synonyme de soir de grande première pour beaucoup des Bleus. Lepaul fêtait sa première titularisation, tandis qu’Andy Diouf, Lucas Da Cunha et Jérémy Jacquet fêtaient leur première sélection.

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Après un coup d’envoi retardé de quelques minutes pour un problème de chaussettes côté tricolore, les hommes de Mark van Bommel ont démarré la rencontre pied au plancher en pressant immédiatement les Bleus. Emmenés par un Mika Godts en pleine bourre, les Diables Rouges ont mis le feu à la défense française, sans toutefois se créer de réelles occasions de but. Un départ canon qui n’a duré que quelques minutes. Dans ce match très ouvert, la France a rapidement pris le contrôle du cuir, les Belges ne comptant que sur Godts pour mener des contres éclairs, pendant que Kevin De Bruyne s’agaçait sur pratiquement chaque action manquée. Côté tricolore, tous les regards étaient rivés sur les nouveaux. Très peu servi en première période, Estéban Lepaul n’a pas franchement eu l’opportunité de se mettre en valeur. Hormis une tentative déviée sur un centre de Barcola (5e) et une tentative trop axiale sur une offrande de Doué (17e), le Rennais a vite disparu des débats. Repositionné au poste de latéral gauche, Andy Diouf a assuré l’essentiel, pendant que Jérémy Jacquet et Pierre Kalulu étaient bien plus sollicités par le côté gauche belge. Et le défenseur de Liverpool a su répondre présent avec de nombreux retours défensifs. De quoi confirmer son bon début de saison avec les Reds.

Doué pas récompensé, Da Cunha déjà à l’aise

Avec lui, Lucas Da Cunha a été l’autre petit nouveau à faire bonne impression. Le milieu de Côme n’a jamais paru stressé par l’enjeu du match et s’est montré très précieux dans la récupération. Également précis dans son jeu de passe, il a sorti un ballon très dangereux après un centre de De Bruyne (18e). Pour le reste, la France s’en est souvent remise au talent de dribbleur de Désiré Doué pour créer le danger. Le joueur du PSG aurait d’ailleurs pu signer un but d’anthologie si son festival au cœur de la défense belge n’avait pas été contrarié par la barre transversale de Lammens (12e). Après une belle frappe enroulée (17e), Bradley Barcola pensait obtenir un penalty après une poussette dans le dos de Ngoy (20e). En vain. Il y a eu ensuite une triple occasion pour les joueurs de Zidane après un coup franc d’Akliouche repris par Lepaul puis Kalulu, mais Lammens s’interposait (27e). Au retour des vestiaires, Doué a confirmé qu’il était l’attaquant tricolore le plus en jambes ce soir. Inarrêtable dans ses dribbles, le Parisien a proposé à Lammens un atelier détente horizontale de choix. Si sa frappe enroulée est passée tout près du poteau (52e), Doué a vu le portier belge sortir le grand jeu à la 56e minute. Une tentative puissante repoussée que Lepaul a tenté de reprendre en se jetant, mais sans succès.

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La réussite a également fui Da Cunha, dont la frappe du gauche a heurté le poteau gauche de Lammens (53e). Techniquement au point, les Français ont imposé de longues séquences de possession de balle aux Belges qui n’ont eu que des miettes comme ce contre de Moreira conclu par une frappe non cadrée (62e). De quoi frustrer les Diables Rouges, à l’image de Tielemans auteur d’une vilaine faute sur l’un de ses bourreaux du soir, Da Cunha. Dominatrice, la France n’arrivait pas à être récompensée par ce but libérateur et elle aurait même pu se faire surprendre si Maignan n’avait pas pris le dessus face à Lukebakio (73e, 78e). À un quart d’heure du terme, Zidane a tenté de forcer la décision avec les entrées simultanées de Rayan Cherki et de Michael Olise. Un coaching payant même si les Belges qui ont mieux fini la rencontre. Sans une déviation de la tête de Lacroix sur un tir de De Ketelaere (80e), le joueur de l’Atalanta aurait d’ailleurs pu faire la différence. Mais une ultime chevauchée d’Olise en toute fin de match a permis aux Bleus de l’emporter in extremis (0-1, 88e). Une délivrance pour le joueur du Bayern Munich qui n’avait pas marqué sur ses 22 derniers tirs. Un résultat qui envoie les Bleus à la première place du classement du groupe 1 de la Ligue A, devant la Belgique et l’Italie qu’ils recevront vendredi prochain au Stade de France.

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