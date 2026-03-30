Tottenham : un contrat de cinq ans proposé à Roberto De Zerbi

Suite au renvoi d’Igor Tudor ce dimanche, seulement 44 jours après sa nomination, la direction de Tottenham a accéléré les discussions pour recruter Roberto De Zerbi. Selon les informations de Sky Italia, l’entraîneur italien se serait montré ouvert à l’offre londonienne ces dernières heures. Le club, actuellement 17e de Premier League et menacé de relégation, lui propose un contrat de cinq ans, assorti de garanties sur les investissements futurs pour rendre l’équipe plus compétitive à l’avenir.

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Bien que l’ancien coach de l’OM et de Brighton ait initialement émis des réserves à l’idée de reprendre une équipe en pleine lutte pour le maintien, la fermeté des dirigeants des Spurs semble porter ses fruits. Les prochaines heures sont jugées décisives pour finaliser cet accord. Pour rappel, les pistes menant à Sean Dyche et Adi Hütter ne seraient plus d’actualité selon la presse anglaise et transalpine.