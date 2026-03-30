Menu Rechercher
Commenter 16
Premier League

Tottenham : un contrat de cinq ans proposé à Roberto De Zerbi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roberto De Zerbi à la tête de Brighton @Maxppp

Suite au renvoi d’Igor Tudor ce dimanche, seulement 44 jours après sa nomination, la direction de Tottenham a accéléré les discussions pour recruter Roberto De Zerbi. Selon les informations de Sky Italia, l’entraîneur italien se serait montré ouvert à l’offre londonienne ces dernières heures. Le club, actuellement 17e de Premier League et menacé de relégation, lui propose un contrat de cinq ans, assorti de garanties sur les investissements futurs pour rendre l’équipe plus compétitive à l’avenir.

La suite après cette publicité

Bien que l’ancien coach de l’OM et de Brighton ait initialement émis des réserves à l’idée de reprendre une équipe en pleine lutte pour le maintien, la fermeté des dirigeants des Spurs semble porter ses fruits. Les prochaines heures sont jugées décisives pour finaliser cet accord. Pour rappel, les pistes menant à Sean Dyche et Adi Hütter ne seraient plus d’actualité selon la presse anglaise et transalpine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier