Les grosses annonces mercato de l’OL

Cette saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas tout réussi. Mais le club a fait de belles choses, notamment sur le mercato et sur le terrain. Parmi les points positifs, on peut aussi retenir que les dirigeants ont pu travailler bien plus sereinement que sous les ordres d’un John Textor, omnipotent et imprévisible. Des talents comme Matthieu Louis-Jean ont pu se révéler. Chargé du recrutement, le Directeur Technique des Gones a été l’un des architectes de cet OL new look. Il a aussi incarné le club auprès des médias avec le DG Michael Gerlinger. Dimanche soir, c’est donc MLJ qui s’est exprimé face à la presse après la défaite face au Racing Club de Lens (0-4) lors d’un match qui valait des millions, puisqu’il pouvait assurer aux Rhodaniens une place pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

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Au lieu de cela, il faudra passer par les barrages. Forcément, il y avait un peu de déception chez le DT. «C’est clair qu’il n’y a pas grand-chose à retenir du match de ce soir. Je pense que c’était un non-match. Après le premier but, on s’est écroulé. C’était difficile de revenir. Maintenant, on finit à la quatrième place. C’est clair qu’en début de saison, on aurait signé des deux mains pour être à cette place. On va se contenter de ça. Mais c’est une très bonne saison de l’OL (…) On va digérer cette saison qui a été une très belle saison. On est fiers de ce qu’on a fait. Je voudrais aussi remercier nos supporters, qui ont été encore incroyables aujourd’hui (hier) et toute la saison. C’est un club qui a été résilient. Nos salariés ont travaillé d’une façon incroyable.»

L’OL va devoir avancer vite sur le mercato

Il poursuit : «moi, j’étais un peu dans l’arrière-boutique et c’est vrai que ce n’est pas simple. C’était une saison compliquée. On était dans l’année zéro d’un nouveau projet. Tout le monde partait un peu dans l’inconnue. Tout le monde a travaillé et fait les efforts. Cette quatrième place est importante pour nous (…) On avait cette troisième place qui était là. Il fallait jouer Toulouse et Lens pour aller la chercher. Maintenant, c’est comme ça. Encore une fois, on n’est pas armés pour jouer sur tous les tableaux cette saison. On l’a vu quand on a eu cette période de 9 matches sans victoire. On est bien revenus. Bien sûr qu’on aurait aimé mieux faire, mais on est satisfaits de cette quatrième place.» Il est aussi content de son coach.

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«Je suis très satisfait de Paulo, de ce qu’il a amené au club bien sûr. Il ne faut pas oublier qu’il a été suspendu pendant 9 mois. On a dû faire avec. Ça a été très compliqué un entraîneur qui ne peut pas faire son travail. Ce n’est pas simple. On s’est tous accrochés, lui le premier. Encore une fois, on finit quatrième et on fait les barrages pour la Champions League. Ça pourrait être pire non ? » Il reste à savoir avec quelle équipe Lyon tentera de décrocher sa place en C1. «On anticipe déjà la saison prochaine. On a déjà commencé à travailler. Ça va être compliqué parce qu’on a des matches de haut niveau qui vont arriver vite au mois d’août. On a déjà commencé à travailler avec Paulo Fonseca, Ben Charrier, sur les joueurs qui vont nous rejoindre.»

Les priorités ont déjà été établies

Il poursuit : on devra être prêts pour début août. Mais il fallait l’anticiper, ce qu’on a commencé à faire. On a commencé à travailler. On attendait de savoir où on allait être en fin de saison. On sait maintenant qu’on est à la quatrième place et qu’il faudra être prêts pour le 4 août pour le premier match. C’est notre rôle d’être prêts pour ce moment-là et on le sera. On sait à peu près ce que l’on veut faire pour la saison prochaine. On va travailler maintenant pour la suite. L’une des priorités sera de renforcer le secteur offensif puisque Roman Yaremchuk et Endrick, qui étaient prêtés, vont repartir. Concernant le Brésilien, MLJ a été très clair sur la suite des évènements.

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«Endrick ? Ça donne l’envie de prolonger l’aventure oui. Maintenant, est-ce que c’est possible ? C’est autre chose. C’était un très bon prêt d’Endrick. Il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant comment il s’est adapté, il parle déjà français, c’est incroyable. C’est un bon garçon, il nous a apporté beaucoup. En très peu de temps il a apporté ce qu’on attendait de lui. C’est encore un très jeune joueur, qui va progresser. J’espère qu’il va faire la Coupe du Monde. C’est un bon moment ensemble. Est ce que ça va continuer ? Aujourd’hui, c’est terminé.» Mais son passage globalement réussi à Lyon va permettre à l’OL d’ouvrir d’autres portes et d’attirer d’autres joueurs. Le bonheur était dans le prêt finalement.