Premier League : Pierre Sage et Crystal Palace se donnent de l’air, Everton accroché par Hull City

Dans le match des irréguliers, c’est Crystal Palace qui l’a emporté. En difficulté depuis le début de saison, les Eagles ont attaqué le retour de trêve de la meilleure des manières en battant Nottingham Forest ce dimanche (3-1). Les hommes de Pierre Sage avaient pourtant concédé l’ouverture du score de Dan Ndoye après une erreur de relance grossière (3e, 0-1). Daichi Kamada égalisait avant la pause suite à un relais éclair avec Quinten Timber (41e, 1-1). Jefferson Lerma assommait à son tour les visiteurs d’un coup de tête sur corner (45+4e, 2-1). Yéremi Pino finissait le travail après une partie de billard dans la défense de Forest (59e, 3-1).

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Pierre Sage pourra aussi rendre grâce à son portier Walter Benitez, auteur d’un arrêt miraculeux en première période devant Liam Delap quand son équipe était menée (34e). Les Londoniens passent 12es au classement, mais restent derrière Everton (5e) et Hull City (9e), qui s’affrontaient dans le même temps cet après-midi. Les deux formations n’ont pas été en mesure de se départager (2-2). Joe Gelhardt (48e) et l’insaisissable Mohamed Belloumi ont marqué pour les Tigers (74e). Kiernan Dewsbury-Hall (55e) et le Français Thierno Barry (68e) ont répondu en face.