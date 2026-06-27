Belgique : le gros coup de gueule de Rudi Garcia contre les journalistes

Une réponse était attendue. Après deux matchs nuls décevants face à l’Egypte (1-1), et l’Iran (0-0), la Belgique a corrigé la Nouvelle-Zélande cette nuit (5-1) pour s’assurer la première place de son groupe. Les cadres ont fait le job, à l’image de Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku, critiqués ces dernières semaines. Après la victoire, Rudi Garcia a eu une pensée pour eux, et une autre pour les journalistes, nettement moins chaleureuse en revanche.

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«J’ai confiance en tous mes joueurs, en mes leaders aussi. Ils ont reçu beaucoup de critiques durant les derniers jours, je trouve que c’est moche. Ils ont démontré sur le terrain que ce sont des immenses joueurs, qu’ils ne sont pas 'has been’. Je rêve d’une sortie par la grande porte pour eux. Je n’ai pas apprécié qu’on les traite de 'has been’. Quand on a des joueurs comme ça, on les encourage. Voilà ce qu’ont fait les vieux de la Belgique. Je n’ai pas lu les critiques moi-même, ça m’a été rapporté depuis la France», a indiqué lé coach français.