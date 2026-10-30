PSG : l’anecdote amusante de Hakimi sur son échange avec Luis Enrique

Triple buteur face au Havre et passeur décisif sur les deux autres buts parisiens, Achraf Hakimi a porté le PSG au stade Océane, vendredi soir en Ligue 1 (1-5). Après la rencontre, le latéral droit marocain âgé de 27 ans est revenu sur une discussion qu’il a eue avec son entraîneur, Luis Enrique, après son premier but. Alors que sa réalisation avait d’abord été refusée pour un hors-jeu, elle a finalement été validée. Pendant l’analyse vidéo, Hakimi avait échangé avec son coach… qui pensait que son joueur était parti se plaindre auprès de l’arbitre.

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« Qu’est-ce qu’il m’a dit ? Un moment, j’étais en train de parler avec l’arbitre de touche. Je lui ai dit : "tu as bien vu que c’était hors-jeu ?" Il me dit : "je pense que oui." Je continue à échanger avec lui de manière drôle, mais le coach a pensé que j’étais en train de me plaindre ! C’est pour ça qu’il m’a grondé. Mais il me demande souvent ça, c’est vrai que je parle souvent avec les arbitres. Mais cette fois-ci, ce n’était pas pour de la mauvaise foi, c’était pour mon but et je suis content qu’ils me l’aient donné », a-t-il relaté. Tout s’est bien fini au final !