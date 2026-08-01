Accord entre le Stade Rennais et Toulouse pour Charlie Cresswell

Cette fois, c’est la bonne pour Charlie Cresswell. D’après les informations du Parisien et de Ouest-France, le Stade Rennais et le Toulouse FC sont enfin parvenus à un accord pour le transfert du défenseur. D’après le premier média, il s’agirait d’un prêt payant avec option d’achat quasi obligatoire. On ignore encore le montant à l’heure où nous écrivons ces lignes mais l’opération devrait tourner autour de 25 M€.

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Longtemps, ce fut cette dernière donnée qui a bloqué le dossier. Olivier Cloarec, le président du TFC, et par ailleurs, ancien patron du Stade Rennais, se montrait intransigeant, là où son interlocuteur tentait de descendre autour des 20 M€. Le transfert était déjà presque bouclé au tout début du mois de juillet, comme nous vous le révélions, avant d’être mis en stand-by puisque personne ne voulait faire un pas de côté.

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Accord autour de 25 M€

Cela avait pu faire nourrir un sentiment de frustration chez le joueur anglais, qui a par ailleurs été courtisé par des clubs de Premier League ces dernières semaines comme Crystal Palace. C’est finalement bel et bien vers la Bretagne qu’il se dirige, même s’il reste les derniers détails à boucler durant le week-end. Tout indique que le transfert aura lieu, ce que nous sommes en mesure de confirmer.

Cresswell n’a d’ailleurs pas joué hier le match amical entre le TFC et la Real Sociedad, preuve que les précautions ont été prises pour le préserver. Sa visite médicale devrait avoir lieu en début de semaine prochaine et il pourrait être de la rencontre de pré-saison le 2 août prochain face à Galatasaray. La venue d’un défenseur central était l’un des priorités des Brésiliens durant ce mercato. Il reste à surveiller qui s’en ira dans ce secteur de jeu…