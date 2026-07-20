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L’Algérien Rafik Belghali affole les cadors italiens

Par Chemssdine Belgacem - El-Hadji Loum
1 min.
Belghali AS Roma @Maxppp

Auteur d’une Coupe du Monde 2026 très remarquée avec l’Algérie, Rafik Belghali s’est imposé comme l’une des révélations de la compétition à son poste. Ses performances n’ont pas échappé à plusieurs clubs européens et, selon nos informations, c’est en Italie que son profil séduit le plus. L’AS Roma est aujourd’hui le club le plus avancé sur ce dossier. Les discussions entre les différentes parties ont déjà bien progressé et le club de la Louve pousse pour boucler l’opération.

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La concurrence reste néanmoins bien réelle. L’Inter Milan continue de suivre attentivement l’évolution de la situation du latéral droit algérien. Les Nerazzurri voient en Belghali un candidat crédible pour prendre la relève de Denzel Dumfries, qui a rejoint le Real Madrid cet été. D’autres formations italiennes et européennes demeurent également à l’affût, mais la Roma possède aujourd’hui une longueur d’avance dans ce dossier.

Pub. le - MAJ le
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