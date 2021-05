Euro 2020 : les stars face à une cascade de forfaits et de blessures

La suite après cette publicité

Un an après son report, l’Euro 2020 va enfin pouvoir se tenir du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet. Une compétition à laquelle plusieurs stars ne participeront pas. En novembre 2020, nous vous avions déjà fait un petit tour d’horizon des premiers absents de taille, éliminés sur le terrain. On retrouvait ainsi Jan Oblak, Miralem Pjanic, Sergej Milinkovic-Savic, Martin Odegaard ou encore Erling Haaland. À cette liste se sont malheureusement ajoutés d’autres grands noms victimes de blessures les obligeant à renoncer au tournoi.

Le dernier exemple marquant est bien sûr celui de Zlatan Ibrahimovic. À 39 ans, le Suédois était revenu au top de sa forme avec l’AC Milan. Un come-back retentissant en Europe qui lui avait permis de faire son grand retour en sélection après cinq ans d’absence. Et puis une blessure au genou lors du choc face à la Juventus a tout ruiné. Également touché au genou, Virgil van Dijk a refoulé la pelouse du centre d’entraînement de Liverpool. Mais le capitaine des Pays-Bas a préféré jeter l’éponge, s’estimant pas assez remis et ne préférant pas risquer une éventuelle rechute.

Attaquant de la Pologne avec Robert Lewandowski, Krzysztof Piatek ne sera également pas du voyage, victime d’une fracture de la cheville le week-end dernier. Saison calvaire pour Dani Carvajal. Pas épargné par les blessures, le latéral du Real Madrid n’a disputé que 13 matches de Liga cette saison. Déjà éloigné des terrains entre la mi-février et la fin du mois d’avril, l’Espagnol s’est encore blessé. Mais cette fois, la lésion musculaire "du muscle semi-membraneux de la jambe droite" a eu raison de ses chances d’aller avec la Roja. Un coup dur pour le joueur qui avait déjà dû renoncer à l’Euro 2016 sur blessure.

Des blessures en cascade

L’Espagne n’a d’ailleurs pas de chance avec les blessures. En plus de Carvajal, la Roja ne pourra pas compter non plus sur la révélation du Barça Ansu Fati. Victime d’une rupture du ménisque interne du genou gauche, le Culé n’a plus joué depuis le mois de novembre. À nouveau opéré ces dernières semaines, il ne sera disponible qu’à partir de la saison prochaine. Enfin, il n’est pas encore officiellement forfait, mais Sergio Ramos inquiète fortement. Touché au mollet en mars dernier, le capitaine de la Casa Blanca avait fait son retour sur les terrains début mai. Mais ça, c’était avant de se blesser aux ischio-jambiers.

En France, il a rejoué pour la première fois avec son club depuis le 15 février dernier, mais il n’y a presque aucun espoir de voir Didier Deschamps citer le nom de Corentin Tolisso demain soir. Sérieusement blessé à la cuisse en février dernier, le joueur du Bayern Munich souffrait d'une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps. De retour sur les terrains, il peut, techniquement parlant, postuler, mais son manque de condition physique (il ne reste qu'un match de Bundesliga à jouer) pourrait lui être fatal par rapport à ses concurrents en bleu. Quant à Ferland Mendy, le Merengue retient son souffle. Devenu incontournable chez les champions de Liga en titre, l’ancien Lyonnais a été victime d’une blessure musculaire à la jambe il y a quelques jours.

L’Italie, elle, retient aussi son souffle pour Marco Verratti. La presse transalpine annonce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, touché au genou, fera partie de la liste élargie (34 noms) de Roberto Mancini, mais des doutes persistent toujours quant à sa présence au sein des 26. Enfin, le Portugal croise les doigts pour que Diogo Jota, auteur d’une belle saison avec Liverpool (9 buts en 18 matches de Premier League) puisse tenir sa place. Pour rappel, le Lusitanien est sorti sur blessure face à Manchester United et Jürgen Klopp a confirmé qu’il ne rejouera plus en championnat cette saison.