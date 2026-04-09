Coventry City : l’incroyable résurrection de l’ancien flop Frank Lampard

Milieu de terrain de légende, Frank Lampard a eu une belle carrière. Que ce soit à West Ham, mais surtout à Chelsea dont il est l’une des légendes, le milieu de terrain anglais s’est forgé un solide palmarès avec entre autres la Ligue des Champions 2012, la Ligue Europa 2013 et trois Premier League (2005, 2006 et 2010). Néanmoins, comme de nombreux joueurs, il a opté pour une carrière d’entraîneur pour sa reconversion. Lancé dans le grand bain comme numéro un seulement deux ans après avoir raccroché les crampons, il y avait rejoint Derby County. Un choix payant puisqu’il a réussi à atteindre une belle sixième place synonyme de play-offs tout en révélant certains joueurs comme Fikayo Tomori, Jayden Bogle, Harry Wilson ou encore Mason Mount. Une belle performance qu’il poursuivra en play-offs en écartant Leeds United alors coaché par Marcelo Bielsa, mais échouera contre Aston Villa en finale (défaite 2-1).

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Néanmoins, ces belles promesses lui ont permis de rejoindre Chelsea, son club de coeur où il effectuera une première saison sérieuse avec une 4e place et un 1/8e de finale de Ligue des Champions tout en permettant l’éclosion d’une jeunesse talentueuse (Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Reece James ou encore Mason Mount). La suite sera plus compliquée puisque les mauvais résultats conduiront à son départ le 25 janvier 2021 alors que les Blues pointaient au 9e rang. Rejoignant Everton le 31 janvier 2022 pour remplacer Benitez, il échouera à faire mieux. Sauvant les Toffees du maintien avec une 17e place, il sera licencié en janvier 2023 alors que le club de Liverpool était 19e de Premier League. Trois mois plus tard, il rejoindra Chelsea pour finir la saison après le départ de Graham Potter. Il terminera à la douzième place avec le terrible bilan de 8 défaites et 2 nuls pour seulement 1 victoire en 11 matches. De quoi mettre un coup de froid sur sa carrière.

La montée en Premier League est proche

Obligé de revoir ses ambitions à la baisse, Frank Lampard a rebondi en novembre 2024 en Championship du côté de Conventry City, qui pointait alors à la 17e place. Une mission maintien où il devait apporter son expérience à son effectif et sa culture de la gagne acquise en tant que joueur. «Frank a fait ses preuves en Championship et sait ce qu’il faut faire dans cette ligue pour réussir. Son expérience à Chelsea et à Everton lui permettra d’apporter à notre équipe talentueuse une compréhension claire de ce qui est nécessaire pour réussir au plus haut niveau que nous, en tant que club, nous efforçons d’atteindre», annonçaient ainsi les Bantams dans un communiqué. C’est alors qu’un sacré redressement a eu lieu pour Coventry City. Le club des Midlands de l’Ouest a su remonter à la 5e place grâce à 16 victoires, 4 nuls et 9 défaites. De quoi accéder aux play-offs d’accession à la Premier League même si Sunderland l’emportera de peu (2-1/1-1 après prolongations).

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Une légère amertume même si Frank Lampard aura surtout montré qu’il était capable de performer sur un banc de touche de nouveau : «j’aime prouver que les gens ont tort. J’avais le sentiment que nous pouvions nous améliorer et remonter au classement, mais la réalité était que nous regardions autant en arrière qu’en avant pendant quelques semaines lorsque nous sommes arrivés. Ce n’est pas facile d’apporter de la confiance, ce n’est pas facile de trouver les choses dans l’équipe qu’il faut corriger, pour être plus compact. Ces choses-là demandent un peu de travail et de temps, donc je n’étais pas sûr de la rapidité avec laquelle cela arriverait.» Resté chez les Sky Blues, il est en train de faire mieux cette saison. S’appuyant sur la base de la saison dernière et apportant quelques renforts comme les arrivées hivernales de Frank Onyeka (Brentford) et Romain Esse (Crystal Palace), Frank Lampard a trouvé la bonne alchimie. Porté par une solide défense, mais surtout une attaque de feu, l’actuel leader de Championship fait sensation.

Parmi ses hommes forts, on retrouve l’attaquant américain Haji Wright (16 buts inscrits), sa doublure Ellis Smith (10 buts) ainsi que les offensifs Brandon Thomas-Asante (12 buts et 2 passes décisives), Victor Torp (8 buts et 5 passes décisives) et Ephron Mason-Clark (7 buts et 8 passes décisives). Un arsenal offensif qui permet à Coventry de dominer son championnat avec 84 buts inscrits en 41 matches. Les Sky Blues qui sont dotés de 84 points à 5 journées de la fin sont déjà assurés du top 4. Mieux, ils peuvent obtenir leur montée en Premier League dès le prochain match contre la lanterne rouge Sheffield Wednesday ce samedi. De quoi mettre fin à une attente de 25 ans, mais Frank Lampard reste méfiant : «il nous reste cinq matchs à jouer et, pour rester dans la position où nous sommes, de notre point de vue, nous devons faire abstraction du bruit ambiant et nous concentrer uniquement sur Sheffield Wednesday qui nous attend. Tout le monde s’attendra à ce que nous gagnions, mais nous devons mettre cela de côté et aborder le match avec un véritable professionnalisme. Cela ne nous permettra peut-être pas de franchir la ligne d’arrivée, mais nous saurons que cela nous en rapprochera considérablement.» Trois ans après son deuxième passage raté à Chelsea, Frank Lampard est en train de revenir sur le devant de la scène en Angleterre et avec la manière.