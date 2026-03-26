Vinicius Jr réagit au départ d’Antoine Griezmann en MLS

Mardi, Orlando City a officiellement annoncé l’arrivée d’Antoine Griezmann en Floride l’été prochain. Après avoir réalisé toute carrière en Espagne, l’ancien international français va découvrir la Major League Soccer.

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Invité à réagir à ce départ à la veille du match amical face à la France, Vinicius Jr a rendu hommage au Colchonero. «Griezmann est un grand joueur. Je l’apprécie beaucoup, j’aime tout ce qu’il a accompli dans sa carrière. Je pense qu’il va beaucoup apporter à la ligue américaine. Je ne pense pas encore aller là-bas. Je pense au Real Madrid et à y rester longtemps», a-t-il confié en conférence de presse.