Real Madrid : Endrick réagit à la lourde suspension de Vinicius Jr

Vinicius Jr traverse une période particulièrement compliquée au Real Madrid. Déjà très critiqué pour ses performances depuis le début de saison, l’ailier brésilien a écopé d’une lourde suspension dequatre matchs en Liga après avoir tiré les cheveux d’un adversaire lors de la rencontre face à Villarreal. Une sanction qui a fait beaucoup réagir en Espagne, alors que le numéro 7 madrilène vient également de vivre une soirée cauchemardesque face à l’AS Rome en Ligue des Champions (4-3). Remplacé dès la 58e minute par José Mourinho après une nouvelle prestation décevante, Vinicius voit les difficultés s’accumuler. Mais dans le vestiaire madrilène, son compatriote Endrick n’a pas l’intention de le laisser seul face aux critiques.

La suite après cette publicité

Interrogé sur cette suspension, le jeune attaquant brésilien, grand artisan de la remontada face à la Roma, a vivement dénoncé le traitement réservé à son coéquipier. « Oui. Comme je l’ai dit, c’était censé être deux matchs. Mais on savait tous que ça n’allait pas être le cas. Parce que ce qu’ils font à Vini est incroyable. Ils vont toujours s’acharner sur lui. Il travaille toujours dur, il se bat contre tout. Quand il reviendra, il sera plus fort que jamais. » Une prise de position forte de la part du jeune Brésilien, qui vole au secours d’un Vinicius Jr plus que jamais sous pression à Madrid.», a-t-il regretté.