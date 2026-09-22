Strasbourg : Dimitri Liénard achève Liam Rosenior
De retour à La Meinau avec le Paris FC, Liam Rosenior est allé chambrer les supporters alsaciens après avoir été insulté durant la rencontre remportée par son équipe (2-1). Ce qui a provoqué une altercation entre le technicien anglais et certains joueurs de Strasbourg. Quelques jours après, Dimitri Liénard a évoqué ces incidents dans l’émission Club Racing sur YouTube. Et l’ancien capitaine du RCSA a été virulent envers Rosenior.
«Bien évidemment que je ne cautionne pas les insultes qui touchent la famille, ça m’est arrivé aussi mais bon, si maintenant les coachs se mettent à faire ça aussi, à jouer les kékés ou aller devant la tribune…Il a oublié que sur ses cinq derniers matches, et je ne parle pas des matches de Coupe d’Europe contre Aberdeen, Brocolis je ne sais pas quoi (…), il a fait trois défaites, deux matches nuls avec Strasbourg avant qu’il parte. Sa dernière victoire remonte au 9 novembre 2025 contre Lille à la Meinau.» Il est ensuite revenu sur le départ du coach en janvier dernier. «Ça n’a pas été "merci, de rien", c’est "au revoir". Pas un merci pour les Strasbourgeois. Il pensait quoi ? Qu’on allait lui faire une statue ? Qu’on allait lui déployer le tapis rouge à ce monsieur ? Il pensait quoi ? Qu’on allait lui ouvrir une bouteille de champagne ? Mais you are crazy my friend ! You are crazy my friend ! Je pense qu’il avait oublié les valeurs du club aussi : l’humilité, le respect, le travail.» Rosenior est déjà rhabillé pour l’hiver.
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