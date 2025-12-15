Le président du Bayer Leverkusen critique le Real Madrid pour Xabi Alonso

Président du Bayer Leverkusen, Fernando Carro de Prada garde un excellent souvenir de Xabi Alonso, qui a mené le club allemand vers sa première Bundesliga ainsi qu’une finale de Ligue Europa. Lors d’une interview accordée à Sky Sport avant la victoire 2-0 de son équipe contre Cologne, le dirigeant espagnol est revenu sur la situation complexe que vit l’entraîneur de 44 ans sur le banc des Merengues. Il a d’abord rappelé les liens forts qui unissent le club et Xabi Alonso : « pendant la trêve internationale, j’ai passé un week-end à Madrid et le staff ainsi que la famille sont venus deux fois chez nous. Nous avons une très bonne relation. Après tout, pendant ces trois années, nous avons été comme une famille. Je sais aussi qu’ils suivent nos matchs et nous suivons les leurs, nous nous suivons mutuellement. Demain (dimanche), je verrai le Real Madrid et aujourd’hui (samedi), je suis sûr qu’ils verront le Leverkusen-Cologne. Nous avons beaucoup d’estime les uns pour les autres et maintenons un contact très étroit ».

Interrogé ensuite sur un éventuel conseil à donner à Xabi Alonso dans ce contexte difficile, Carro de Prada n’a pas caché sa critique envers la gestion madrilène : « nous ne lui conseillons rien. À l’époque, nous aurions aimé qu’il reste ici, mais nous savons que c’est un entraîneur avec un talent énorme qui, cela dit, se retrouve dans un contexte différent à Madrid. Si le président dit qu’un entraîneur est un mal nécessaire, s’il laisse l’entraîneur seul et que c’est toujours lui qui reçoit les critiques, alors la situation est bien différente de celle qu’il a vécue à Leverkusen, où nous ramions tous dans le même sens et ne laissions pas l’entraîneur seul politiquement ». Un exemple de management que d’autres clubs, et peut-être le Real Madrid, pourraient observer.