Liverpool : le superbe coup franc de Dominik Szoboszlai
Quel coup franc de Dominik Szoboszlai pour ouvrir le score face à Manchester United ! À l’occasion de la 11e journée de Premier League, Liverpool reçoit les Red Devils à Anfield, ce dimanche soir. Après moins de dix minutes de jeu, United était réduit à dix, après une erreur défensive de Matthijs de Ligt et une faute de Leny Yoro sur Alexander Isak. Le défenseur français écopait alors d’un carton rouge, compliquant ainsi la première de Mauricio Pochettino pour son retour en PL.
Leny Yoro est exclu et le maître artificier Dominik Szoboszlai sanctionne depuis l’entrée de la surface 🎯
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Szoboszlai se chargeait alors de la sentence en inscrivant un superbe coup franc côté gardien pour battre Senne Lammens. Dans la foulée, Florian Wirtz inscrivait le deuxième but des Reds, bien partis pour dérouler en cette fin d’après-midi.
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