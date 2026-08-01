La CONCACAF se félicite de la fin du projet de Gianni Infantino

La fronde contre Gianni Infantino continue de prendre de l’ampleur. Après l’abandon du projet FIFA Forward Enterprise (FFE), qui prévoyait notamment l’ouverture du capital commercial de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, la Concacaf a publié un communiqué particulièrement sévère. La confédération regroupant les 41 fédérations américaines s’est félicitée du retrait du projet et a salué « le courage et l’unité » de ses associations membres, estimant que l’avenir de la Coupe du Monde avait été décidé « sans transparence, sans consultation et sans procédure régulière. Cet acte unilatéral et flagrant de mauvaise gouvernance et de leadership s’inscrit dans une série d’erreurs et de comportements similaires. Un examen approfondi de cette présidence est impératif».

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Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

La Concacaf rappelle également que la FIFA « n’est pas une entreprise privée », mais une institution au service de ses 211 fédérations membres, dont les dirigeants ont un devoir de responsabilité envers le football. La confédération annonce ainsi que ses représentants au Conseil de la FIFA demanderont que les questions de gouvernance, de responsabilité et de leadership soient examinées dans le respect des statuts de l’instance. «L’unité dont ont fait preuve nos associations membres cette semaine a réaffirmé que, guidé par le courage, l’intégrité et une saine gouvernance, le football restera là où il doit être : entre les mains du football, et non entre celles d’un seul individu», ajoute l’instance.