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Ligue des Champions

Christophe Dugarry démonte Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

L’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid mardi soir continue de faire parler. Et forcément, les moqueries et les critiques pleuvent sur l’effectif blaugrana. Lamine Yamal, pourtant auteur d’un but, est ainsi critiqué, et Christophe Dugarry ne l’a pas épargné dans l’émission Rothen s’enflamme.

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« Le petit Lamine Yamal sur le match d’hier, il a un boulard démesuré. Il a du talent évidemment… Il ouvre le score au bout de 4 minutes, et après ? Qu’est-ce qu’il a fait ? Il n’est pas Ballon d’Or, Dembélé aurait marqué ! Si tu la ramènes, qualifie ton équipe. Au match aller tu ne fais rien, au retour tu ne qualifies pas ton équipe, arrête de la ramener ! », s’est emporté le consultant sur RMC Sport.

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