Thomas Tuchel bientôt expulsé d'Angleterre

Mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel. Comme le rapporte The Telegraph, le technicien allemand va devoir quitter le Royaume-Uni en décembre prochain. La raison ? Après avoir été limogé par Chelsea en septembre dernier, et non placé sous "garden leave", un système équivalent à la dispense de préavis outre-Manche et permettant au salarié de rester chez lui à toucher son salaire en attendant de voir son contrat définitivement rompu, l'ancien coach du PSG va subir les lois post-Brexit.

Le fait d'être sans emploi signifie que Thomas Tuchel ne peut plus rester en Angleterre. Le quotidien britannique explique pourtant que le vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues en 2021 se plaisait dans le Surrey (comté du sud-est anglais proche de Londres) et que ses filles y étaient notamment scolarisées. TT, qui revient de vacances en Inde, devrait ainsi déménager à Munich, en Allemagne. À noter que deux membres de son staff à Chelsea ont été placés sous "garden leave" et peuvent donc rester en Angleterre.