Une grosse menace plane sur Los Angeles avant la Coupe du Monde

À une semaine du premier match de la Coupe du Monde à Los Angeles, les 2 000 employés des concessions du SoFi Stadium ont voté à 96 % pour autoriser une grève après l’échec des négociations contractuelles comme le rapporte Reuters. Le temps presse pour trouver un accord avant le premier match États-Unis–Paraguay du 12 juin, alors que l’enceinte doit accueillir huit matchs clés de la compétition.

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Ce conflit social crée un casse-tête logistique et sécuritaire majeur pour la FIFA. Le syndicat exige notamment qu’aucun agent de l’immigration américaine (ICE) n’entre dans le stade pour protéger ses travailleurs. De plus, les protocoles stricts de l’instance internationale imposent une vérification préalable des antécédents de tout le personnel, rendant le recours à des remplaçants de dernière minute totalement impossible en cas de débrayage.