Amicaux : Rennes s'incline face à Aston Villa, Lens tient le choc contre West Ham

Le Stade Rennais termine sa préparation par une défaite. À une semaine de recevoir Lorient lors de la 1ère journée de championnat, les Bretons ont perdu contre Aston Villa 2-1. La toute nouvelle recrue Theate avait pourtant débloqué le tableau d'affichage dès la 7e minute mais Bailey (14e) et l'ancien Nantais Diego Carlos (81e) ont inversé la tendance. Dans l'autre duel franco-anglais, Lens a fait match nul 0-0 contre West Ham.

Le futur adversaire des Lensois en Ligue 1, Brest, affrontait Valladolid et a obtenu le même score. Toulouse, qui retrouve la Ligue 1 à l'occasion de la réception de Nice, a perdu à domicile face à Clermont 1-0. Gastien est l'unique buteur de la rencontre (75e). Enfin, Auxerre a difficilement battu le Red Star 3-2 grâce à des buts de Hein (2e), Autret (43e) et Ruiz-Atil (66e). Dembi (51e) et Macalou (72e) ont réduit la marque.