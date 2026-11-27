Pablo Longoria veut recruter un joueur de l’OL
On ne sait pas encore si Pablo Longoria fera de vieux os ou non à River Plate, mais toujours est-il que le directeur sportif des Millonarios continue de travailler pour renforcer l’effectif porteño. Selon la presse locale, le dirigeant espagnol cible un joueur de l’Olympique Lyonnais : Nicolás Tagliafico. Joueur des Gones depuis 2022, le latéral gauche argentin a été annoncé partant à de multiples reprises.
Mais cette fois, sa situation contractuelle laisse penser que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam risque de plier bagage. Libre de tout contrat en fin de saison, le défenseur âgé de 34 ans ne vaudra pas très cher cet hiver. Un scénario favorable à River Plate, même si Longoria devra se débarrasser de l’un des deux latéraux gauches du club, à savoir Marcos Acuña ou Francisco Ortega.
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