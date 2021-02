Nice : Jeff Reine-Adélaïde s'est exprimé sur sa nouvelle terrible blessure

Trois jours après la défaite dans le derby face à l'AS Monaco, le verdict est tombé : Jeff Reine-Adélaïde souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Rebelotte de l'autre côté, après avoir été opéré du genou droit en 2019. Un frein terrible dans la carrière du très prometteur joueur de l'OGC Nice qui a eu quelques mots, ce samedi, pour exprimer son désarroi sur Twitter :

« Une impression de déjà-vu...13 mois après me voilà reparti à zéro. Je me suis déjà tant battu pour revenir et atteindre certains objectifs... Aujourd'hui, je dois intégrer que je ne pourrais pas les accomplir dans les prochains mois, et c'est extrêmement dur à encaisser. Mais ces épreuves font partie de la vie d'un footballeur, voire même de la vie de tous les jours. Ce sont les montagnes russes. Un jour on est tout en haut, le lendemain on est tout en bas. C'est une situation compliquée à (re)vivre mais je me dois de la surmonter. Pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort ni me plaindre, de nombreuses personnes traversent des moments bien plus compliqués. Merci pour vos innombrables messages de soutien qui me font chaud au cœur et me donnent beaucoup de force. Comme la première fois, je me relèverai. Car je suis très loin d'en avoir fini avec mes rêves... »