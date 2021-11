Ryan Gravenberch veut rester à l’Ajax Amsterdam

Jeune espoir de l’Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch attire déjà l’attention des plus gros clubs européens. Manchester United et Liverpool seraient intéressés, mais le joueur, sous contrat jusqu'en 2023, ne souhaite pas partir, comme il l’a confié à Voetbal International.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux à l'Ajax et je ne veux vraiment pas partir pour le moment », a-t-il déclaré. « Nous sommes en pourparlers sur un nouveau contrat. Ceux-ci progressent et j'espère que cela fonctionnera. J'aimerais vraiment rester à l'Ajax et les pourparlers sont en cours. » À seulement 19 ans, Ryan Gravenberch compte déjà neuf sélections avec les Pays-Bas.