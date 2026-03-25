Le Real Madrid devient la risée du monde entier après le couac Mbappé

Florentino Pérez n’a pas dû apprécier. Lundi soir, Daniel Riolo a dévoilé une information absolument folle. Au micro de RMC Sport, le journaliste a expliqué : « pour le Real c’est une honte totale et je pense qu’on a évité le pire. Cette erreur de diagnostic aurait pu s’avérer être bien plus grave puisque Mbappé a mis du temps, à savoir ce qu’il avait. Il a disputé un ou deux matches sans savoir ce qu’il avait, il aurait pu se flinguer le genou. (…) Ce qui se dit dans les « milieux autorisés », c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real. Vous croyez que je raconte des conneries ? Le Real a viré tout le monde. Voilà. (…) Vous vous rendez compte du camouflet pour un club comme le Real ? »

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Une information difficile à croire, d’autant qu’elle concerne le Real Madrid qui est l’un des meilleurs clubs du monde. Et pourtant, il semble que cela soit bien la vérité. Plusieurs médias sérieux ont confirmé la nouvelle dont The Athletic, qui a indiqué que le joueur a effectué une IRM sur le mauvais genou et qu’il a ensuite «disputé trois rencontres avant que l’erreur ne soit constatée et corrigée». Le média a ajouté : «on ignore comment l’erreur initiale a été commise. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a supervisé des changements au sein des départements de préparation physique et médicale, avec le retour du préparateur physique de confiance Antonio Pintus, ainsi que celui du Dr Niko Mihic à la tête des services médicaux.»

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L’amateurisme du Real Madrid

En Espagne, Marca ou encore la Cadena SER ont évoqué et confirmé cette grave erreur, qui fait passer le Real Madrid pour un club amateur. Justement, de nombreux médias ont relayé et commenté cette information absolument folle. En Catalogne, on n’a pas hésité à charger le Real Madrid, à l’image de Sport. «Scandales médicaux au Real Madrid : prescriptions impliquant ChatGPT, le genou de Mbappé, la rupture des ligaments croisés de Rodrygo, Courtois, l’épaule de Bellingham… Les récents voyages de joueurs comme Mbappé et Bellingham dans leurs pays d’origine pour se soigner confirment que le vestiaire ne fait pas confiance au Dr Mihic et à son équipe (…) Mihic est désormais mis en cause dans cette erreur inexcusable concernant le traitement de la blessure au genou gauche de Kylian Mbappé.»

Mundo Deportivo s’en donne aussi à cœur joie. «Le genou de Mbappé qui a provoqué le séisme médical au Real Madrid. Le club affirme qu’il n’y a eu aucun licenciement, mais la vérité est qu’après la blessure au genou de Mbappé, le staff médical du club a été changé (…) Une erreur d’identification du genou blessé lors des examens a ridiculisé le club dans le monde du sport. Cette erreur a conduit à un diagnostic erroné, obligeant Mbappé à jouer pendant près d’un mois avec une entorse au genou gauche, et non au genou droit, celui qui avait été examiné au Real Madrid. Le Real Madrid, de son côté, admet l’erreur, mais explique qu’elle ne s’est pas produite lors de la première IRM du genou, mais lors de l’examen de contrôle. Quoi qu’il en soit, l’image du club est fortement ternie et sa plus grande star est furieuse.»

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Une image écornée dans le monde

Toujours en Espagne, El Mundo parle d’une «erreur désastreuse». Idem pour Estadio Deportivo qui évoque une «grave erreur». Mais il n’y a pas que de l’autre côté des Pyrénées que cette affaire fait parler. En Angleterre, The Sun parle aussi d’une «erreur». Du côté de l’Italie, La Gazzetta dello Sport est sidérée. «La nouvelle est sensationnelle. Et surréaliste. D’autant plus que c’est vrai. Dans l’intrigue de la blessure de Kylian Mbappé, il est dit que le mauvais diagnostic a été posé. Le genou droit, au lieu du gauche, touché. RMC a révélé l’information. Les nouvelles ont été reprises en Espagne, entre scepticisme, incrédulité et perplexité. Ça ne peut pas être vrai.» Et pourtant, c’est bien le cas. Le média au papier rose n’en croit pas ses yeux.

Même chose pour Sport Mediaset, qui lance que «les révélations en provenance de France concernant la situation de Kylian Mbappé sont choquantes.» En Allemagne, Sport 1 est aussi stupéfait et évoque un «incident incroyable impliquant Mbappé». Sky Germany affiche le même ton. «Le Real Madrid aurait cherché par erreur une blessure à Kylian Mbappé, la mauvaise jambe.Kylian Mbappé a récemment manqué des matches avec le Real Madrid en raison de problèmes au genou. Selon plusieurs médias, la blessure aurait d’abord été négligée, le staff médical ayant examiné la mauvaise jambe. L’incident, qualifié de « gênant », se serait produit lors d’une IRM et n’aurait fait qu’accroître le mécontentement du joueur.» Au Brésil, pays qui va affronter la France en amical, on a aussi parlé de ce couac, en précisant que les services médicaux du Real Madrid ont subi quelques changements ces derniers mois. Mbappé en a fait les frais. Le Real Madrid aussi.