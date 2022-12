CdM 2022 : Javier Pastore se livre sur le duel Mbappé-Messi

La suite après cette publicité

S'il y en a bien un qui connaît les deux joueurs, c'est Javier Pastore (33 ans). Le milieu de terrain international argentin (29 sélections, 2 buts) a joué avec les deux stars : Mbappé au PSG et Messi avec l'Albiceleste. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la finale de la Coupe du Monde Argentine-France, mais aussi l'affrontement entre les deux coéquipiers à Paris. «Chez Kylian, c’est sa vitesse exceptionnelle, le dribble et sa capacité à se montrer décisif. Dès qu’il s’approche de la surface, il sait ce qu’il va faire et il le fait bien. C’est un aspect de son jeu qu’il a énormément amélioré au fil des saisons. Maintenant, il est à un niveau exceptionnel (...) », a déclaré "El Flaco", au Parisien.

Avant d'évoquer Lionel Messi : « Pour Leo, c’est plus ou moins la même chose, mais ça fait quinze ans qu’il est à ce niveau. Il a complètement changé son jeu, ce n’est plus le Leo qui dribblait quinze joueurs et qui marquait grâce à sa vitesse. Il est devenu un joueur tactique, intelligent. Il cherche toujours les espaces pour créer les différences. C’est un joueur complet. Faire ça à 35 ans et jouer tous les matchs de cette compétition à un niveau exceptionnel, c’est magnifique. C’était difficile d’imaginer ça même si son début de saison avec le PSG avait montré qu’il était toujours capable de faire des matchs complets. »