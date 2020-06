Le Shakhtar Donetsk conserve son titre

Le championnat a repris en Ukraine et le leader le Shakhtar Donetsk a confirmé sa mainmise sur cette saison 2019/2020. En match d'ouverture de la 27e journée de championnat face à Oleksandria, les coéquipiers de Junior Moraes ont réussi à s'imposer 3-2 grâce à un doublé de Tête et un but de Taison sur penalty.

Une nouvelle victoire qui leur permet de compter 19 points d'avance sur le Dynamo Kiev qui a encore 6 matches à jouer. Ne pouvant plus être rattrapé, le Shakhtar compte désormais 13 titres de champion d'Ukraine (le quatrième de rang), soit deux de moins que son éternel rival.

