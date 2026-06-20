CdM 2026, Etats-Unis : Pochettino savoure la connexion avec le public

Les USA poursuivent leur Coupe du Monde 2026 avec brio. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino ont fait le job contre le Paraguay (4-1), avant de se rassurer contre l’Australie (2-0). Désormais qualifié pour les 16es de finale, le pays coorganisateur voit loin, notamment grâce à une motivation supplémentaire. En conférence de presse, le sélectionneur étasuniens a démontré que la connexion entre les joueurs de l’effectif et le public était incroyable.

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« Même si je ne suis pas américain, j’étais très ému après le match, car je trouve que l’ambiance était incroyable. Les supporters étaient formidables. L’accueil chaleureux, la façon dont ils nous soutiennent, et comme il célèbre la victoire, tout cela rend le moment très émouvant. Les joueurs sont aussi très émus. Je pense qu’il y a une connexion parfaite entre l’énergie des tribunes et celle de l’équipe. Cela nous rend très fier, car créer ce lien avec le public, c’est exactement ce que nous voulions Si nous voulons réaliser de grandes choses, c’est ce dont nous avons besoin » a-t-il indiqué aux journalistes.