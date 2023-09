Liga : Séville humilie Almeria

C’est un derby andalou entre eux équipes assez mal classées qui avait lieu ce soir, en ouverture de la septième journée de championnat espagnol. Dix-septième, le Séville FC accueillait ainsi Almeria, lanterne rouge. Mais finalement, la rencontre a été tout sauf équilibrée, malgré des entames de championnat assez similaires pour les deux équipes. Les coéquipiers de Youssef En-Nesyri se sont ainsi imposés sur le score de 5-1, pliant la rencontre en première période.

La suite après cette publicité

L’international marocain avait d’ailleurs frappé en premier, avec un but de renard à la retombée d’un corner (1-0, 7e). Une minute plus tard seulement, c’est Lukebakio qui faisait le break, avec un missile en pleine lucarne (2-0, 8e). Les hommes de Mendilibar dominaient leur sujet et Suso signait le troisième quelques minutes avant la pause (3-0, 38e). En deuxième période, Lamela se mêlait à la fête (4-0, 51e), alors que l’ancien Marseillais Luis Suarez réduisait l’écart sur pénalty (4-1, 71e). Kike Salas clouait le spectacle avec le cinquième dans le temps additionnel (5-1, 90e+2). Les trois points en poche, Séville remonte provisoirement à la 11e marche du classement.