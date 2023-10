Le FC Barcelone a pris sa décision finale avec João Félix

La suite après cette publicité

Des débuts plus que convaincants. Arrivé dans le money time du mercato estival, en bonne partie grâce à cette connexion entre son agent Jorge Mendes et le président Joan Laporta, João Félix avait décidé d’emmener ses talents en Catalogne pour se relancer après une saison un peu chaotique. Indésirable à l’Atlético de Madrid, l’ancien de Benfica a donc tenté le pari catalan, et pour l’instant, c’est bien parti pour être une réussite.

L’international portugais a disputé 8 rencontres avec le FC Barcelone, pour 3 buts et 2 passes décisives. Mais au delà du bilan comptable, c’est les sensations laissées sur le terrain qui sont particulièrement bonnes, surtout que le secteur offensif du Barça était assez en difficulté lors des premières rencontres de Liga si on met de côté la révélation Lamine Yamal. Et forcément, des questions sur l’avenir du Portugais ont commencé à se poser ces dernières semaines. Le joueur est prêté par l’Atlético, mais sans option d’achat.

Le Barça est séduit

Et les dernières informations sorties en Espagne évoquaient un montant de 80 millions d’euros exigé par les Colchoneros pour accepter de lâcher le joueur à leurs homologues barcelonais. On attendait aussi, et surtout, de savoir si le Barça allait tenter de le conserver. Le quotidien Sport nous apporte la réponse à cette question ce dimanche : les dirigeants barcelonais sont convaincus et ils veulent le garder.

Les prestations du Portugais lors de ces premières joutes de la saison ont séduit les décideurs barcelonais, et ils vont élaborer une stratégie pour essayer de recruter le joueur sans mettre en anger les finances du club. Le média rajoute que ça sera difficile, mais la présence de Jorge Mendes, proche des deux clubs, pourrait faire la différence, alors que le joueur est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2029…