Barça : Gabriel Jesus a été inscrit en Liga à 15 minutes de la fermeture du mercato

Gabriel Jesus pourra bien porter le maillot du FC Barcelone cette saison. Recruté à Arsenal pour 10 millions d’euros hors bonus, l’attaquant brésilien de 29 ans a été officiellement inscrit auprès de la Liga seulement quinze minutes avant la fermeture du mercato estival rapporte Mundo Deportivo. Arrivé à Barcelone lundi après-midi, l’ancien joueur de Manchester City a enchaîné les étapes avant la validation de son transfert : visite médicale, signature de son contrat de trois ans puis inscription auprès du championnat espagnol peu avant minuit mardi. Gabriel Jesus récupérera le numéro 9 laissé libre par Robert Lewandowski après la fin de son contrat. Il pourra faire ses débuts dès dimanche à Mestalla contre Valence si Hansi Flick décide de faire appel à lui.

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Le Barça a également réglé dans les dernières heures du mercato la situation de sa nouvelle recrue Dominik Livakovic. Le gardien international croate de 31 ans a lui aussi été officiellement inscrit en Liga après avoir signé un contrat jusqu’en 2030. Il portera le numéro 25 et viendra concurrencer Joan Garcia et Wojciech Szczesny dans les buts catalans. Le club boucle ainsi une dernière journée particulièrement mouvementée avec la qualification de ses deux nouvelles recrues pour les prochaines rencontres.