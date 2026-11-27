La seconde victoire européenne de l’Olympique de Marseille cette saison, acquise jeudi soir contre le Levski Sofia (1-0), est nettement passée au second plan après les violents incidents survenus avant et durant cette rencontre de la 5e journée de Ligue Europa. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen a transmis deux plaintes à la justice, visant les supporters de la formation bulgare responsables des provocations, mais aussi les Marseillais venus au contact : une première pour « provocation publique à la discrimination en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion », une seconde pour « violence volontaire en réunion avec arme lors d’une manifestation sportive ».

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Les échauffourées d’hier soir ont fait plus d’une dizaine de blessés dans le camp bulgare. Six individus ont notamment dû être transportés à l’hôpital. Le directeur sportif du Levski Sofia avait ensuite pris la parole pour condamner l’OM et ses supporters, avant que le club marseillais ne condamne également ces violences dans un communiqué publié tard dans la nuit. Ce vendredi matin, le parquet de Marseille a annoncé l’ouverture de deux enquêtes judiciaires pour mettre en lumière ces faits.