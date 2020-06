Officialisation imminente pour l'échange XXL entre le Barça et la Juventus, le sacre de Liverpool enflamme l'Angleterre

La suite après cette publicité

Arthur-Pjanic, bientôt officiel

En Espagne, le dossier Arthur-Pjanic fait grand bruit ! Mundo Deportivo parle ainsi d'une «transaction imminente» entre les deux écuries européennes. Le joueur du Barça a bien accepté de prendre la direction de la Juve, ce qui envoie Pjanic chez les Blaugranas. D'ailleurs, l'échange sera officialisé dans les prochaines heures, selon le quotidien catalan. En revanche, Sport vient avec d'autres informations. D'après le journal, le Barça et le Juventus ont bien trouvé un terrain d'entente, mais Arthur lui n'a toujours pas donné son accord définitif pour partir en direction de Turin... Affaire à suivre.

Les Reds enfin champions !

C'est sans surprise que le sacre de Liverpool fait les gros titres outre-Manche. Il faut dire que les fans des Reds et le foot britannique l'attendaient depuis 30 ans ! Pour The Guardian, c'est tout bonnement «une machine au sommet de son art». Tous les journaux en font leur Une, à l'instar du Daily Express qui y voit là, les idoles du kop. The Times fait plutôt dans la sobriété et titre «Champions». Les Reds de Jürgen Klopp font aussi les gros titres du Daily Star qui «n'en croit pas ses yeux». C'est également le cas du coach allemand, qui a eu des mots forts suite à l'annonce du titre de Premier League. «Je suis complètement submergé par l’émotion. Je ne savais pas que j’allais ressentir ça», a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : «C’est que de la joie. Je ne peux pas être plus fier de ce que les gens à Liverpool ont fait».

Benfica, bientôt sans coach

On parle aussi du sacre de Liverpool au Portugal, mais ce qui fait les gros titres c'est l'avenir du coach de Benfica, Bruno Lage. Selon A Bola, l'entraîneur sait que son aventure avec le club lusitanien touche à sa fin... Mais il ne sait simplement pas quand. D'ailleurs, le journal portugais explique que son divorce avec le président du club, Luís Filipe Vieira, est maintenant scellé, et que ce dernier travaille déjà pour trouver son remplaçant. D'après Record, il aurait déjà trouvé qui pour lui succéder. Il s'agit de Jorge Jesus , qui a récemment remporté la Copa Libertadores avec l'équipe de Flamengo.