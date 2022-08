LOSC-PSG : José Fonte réagit à la claque infligée par Paris

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG a été grandiose à Lille, infligeant une véritable correction au LOSC de Paulo Fonseca (7-1) à la Decathlon Arena, pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Présent au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, José Fonte a expliqué ce qui a fait défaut aux Dogues contre le champion de France en titre.

« Il y a beaucoup à dire, encore plus à faire, à travailler. Il faut être plus intelligent. On a fait trop d'erreurs individuelles. Contre Paris, on ne peut pas donner des cadeaux. Mais il reste beaucoup de matchs, Paris est une grande équipe. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux. On va se concentrer, s'améliorer et travailler pour faire mieux au prochain match », a ainsi lâché le capitaine lillois après le naufrage de son équipe.